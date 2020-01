Quýt hồng Lai Vung đã được tiêu thụ hết

Đến hôm nay, 30 Tết, các vườn quýt hồng trên địa bàn huyện Lai Vung đã được thu hoạch hết. Giá quýt năm nay cao nên cũng bù lại phần nào thiệt hại do năng suất giảm.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh vàng lá thối rễ, chết xanh trên cây có múi nên sản lượng quýt giảm rất nhiều so với năm trước. Đây cũng lại là lý do khiến giá quýt hồng Lai Vung tăng cao. Anh Trần Hữu Minh Khang, nhà vườn trồng quýt ở xã Long Hậu cho biết, giá quýt hồng những ngày qua được thương lái thu mua tại vườn giao động từ 40 – 70 ngàn đồng/kg, tăng 20 – 30 ngàn đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Vụ quýt Tết năm 2020, toàn huyện Lai Vung chỉ thu hoạch được khoảng 3.500 – 4.000 tấn trái, giảm khoảng 80% so với năm 2019. Sản lượng thấp nhưng bù lại giá bán khá cao nên nhà vườn cũng có cái Tết phấn khởi.

PV/THĐT