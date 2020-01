Quýt hồng Lai Vung bị ruồi đục trái gây thiệt hại sản lượng

Sau khi phải chống chịu với bệnh vàng lá thối rễ chết xanh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây quýt hồng Lai Vung, thì những ngày này, các vườn quýt hồng còn phải chịu sự tấn công gây hại của ruồi vàng đục trái, ảnh hưởng lớn đến năng suất mùa quýt tết năm nay.

Anh Trần Hữu Minh Khang, ở xã Long Hậu cho biết, trên 1ha vườn quýt của gia đình năm nay sản lượng trên dưới 20 tấn, giảm so với năm rồi khoảng 50%, do ảnh hưởng của bệnh vàng lá thối rễ, nay lại bị ruồi đục trái gây hại, khiến gia đình rất lo lắng. Hiện toàn huyện chỉ còn khoảng 600ha diện tích trồng quýt hồng, sản lượng ước đạt trên 4.000 tấn, sụt giảm nghiêm trọng so với những năm trước đó. Tết này, nhà vườn trồng quýt hồng ở Lai Vung sẽ kém vui, và có khả năng, giá quýt tăng cao do nguồn cung giảm.