Quảng Nam tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Trà Leng

Sau 2 ngày ngừng hoạt động tìm kiếm do thời tiết bất lợi, hôm nay (8/11), lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Do ảnh hưởng của bão số 10 các lực lượng đã tạm dừng tìm kiếm những nạn nhân mất tích tại làng Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My để đảm bảo an toàn.

Hôm nay, nắng ráo trở lại các lực lượng gồm: Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5), lực lượng địa phương tiến hành chia làm 2 mũi để tổ chức tìm kiếm trên khu vực sông Leng và lòng hồ thủy điện sông Tranh 2.



Lượng củi, gỗ dày đặc dưới lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

Lũ quét gây sạt lở kinh hoàng ở thôn 1, Trà Leng, huyện Nam Trà My vùi lấp 11 ngôi nhà, 55 người gặp nạn. Đến nay, đã 11 ngày trôi qua, lực lượng chức năng đã cứu được 33 người, 9 người chết, 13 người vẫn đang mất tích.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, lực lượng chức năng nhận định, nhiều khả năng các nạn nhân đã bị cuốn xuống sông Leng và lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Tuy nhiên, ở lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 hiện có lớp củi, gỗ rất dày.

“Sáng nay, nước bắt đầu rút, các lực lượng tìm kiếm khu vực dọc sông Leng và lòng hồ sông Tranh 2. Trước bão số 10, lực lượng chức năng tìm được một cháu gái ở trên suối. Hiện nay, theo vệt đó lực lượng chức năng sẽ tìm kỹ lại dọc sông ở Trà Leng. Khả năng số người này khi đất sạt xuống đã bị đẩy ra con suối rồi mới ra sông Leng, sông ở Trà Leng”, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng nói.

