Phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 - năm 2020

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh Đồng Tháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan vận động các học sinh tham gia cuộc thi; cung cấp tài liệu, phổ biến nội dung, thể lệ, gợi ý về đề tài cuộc thi quốc tế UPU lần thứ 49 – năm 2020.

Chủ đề cuộc thi năm nay là “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống” (Tiếng Anh: Write a message to an adult about the world we live in).

Tất cả học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi (tính đến 31/12/2019) đều được dự thi. Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ. Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm.

Bài dự thi cho vào phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người gửi/địa chỉ nơi nhận kèm mã bưu chính (11611) và gửi từng bức thư qua đường Bưu điện. Nơi nhận bài thi: Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội – 11611.

Các trường tiểu học, trung học cơ sở tập hợp tất cả bài thi của học sinh trường mình gửi về Bưu điện huyện, thị xã, thành phố. Bưu điện huyện, thị xã, thành phố tổng hợp bài, đóng dấu hủy tem gửi về địa chỉ trên.

Thời gian nhận bài thi từ ngày 06/12/2019 đến 25/02/2020 (theo dấu Bưu điện).

Về giải thưởng, Ban tổ chức sẽ trao 01 giải Nhất 05 triệu đồng; 03 giải Nhì, mỗi giải 03 triệu đồng; 05 giải Ba, mỗi giải 02 triệu đồng; 30 giải Khuyến khích, mỗi giải 01 triệu đồng. Ngoài ra, còn có các giải phụ: Giải dành cho thí sinh là người dân tộc thiểu số, Giải dành cho thí sinh là người khuyết tật, Giải “Cây bút triển vọng” v.v..

(Theo: Văn Khương/dongthap.gov.vn)