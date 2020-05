Ông Trump tố Trung Quốc phạm sai lầm khiến dịch Covid-19 lan rộng

Tổng thống Trump cho rằng Trung Quốc đã “phạm 1 sai lầm kinh khủng và không muốn thừa nhận điều đó”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/5 cho biết, ông tin rằng sai lầm của Trung Quốc là nguyên nhân khiến dịch bệnh Covid-19 lan rộng, mặc dù ông không đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho cáo buộc này.



Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Times of Israel.

“Tôi nghĩ họ đã phạm 1 sai lầm kinh khủng và không muốn thừa nhận điều đó”, ông Trump nói.

“Theo tôi, họ đã phạm sai lầm. Họ cố gắng che đậy nó, họ cố gắng dập tắt nó. Sai lầm đó giống như 1 ngọn lửa. Họ không thể dập tắt ngọn lửa”, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng có “nhiều bằng chứng quan trọng” cho thấy virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19 bắt nguồn từ 1 phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Trước đó hôm 26/4, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho biết, virus SARS-CoV-2 không phải do con người tạo ra và cơ quan này vẫn đang điều tra xem liệu nó có bị phát tán do “một sự cố tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán” hay không. Một báo cáo tình báo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 27/4 lại cáo buộc Trung quốc “đã cố tình che giấu mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh”, theo AP. Báo cáo cho rằng Trung Quốc đã che giấu các thông tin về virus SARS-CoV-2 để thu gom vật tư y tế. Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc cho rằng virus này đã “sổng ra” từ 1 trung tâm nghiên cứu ở Vũ Hán.

Hiện nay, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào Viện virus học Vũ Hán – 1 trung tâm nghiên cứu nằm gần nơi được cho là khởi phát dịch bệnh, mặc dù các nhà khoa học nói rằng rất khó có khả năng virus được tạo ra tại phòng thí nghiệm.

(Theo: Hồng Anh/VOV.VN) Link gốchttps://vov.vn/the-gioi/ong-trump-to-trung-quoc-pham-sai-lam-khien-dich-covid19-lan-rong-1044616.vov