Ông Biden dẫn trước Tổng thống Trump ở 4 bang chiến địa

Các cuộc khảo sát mới ở 4 bang chiến địa cho thấy ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden dẫn trước Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có cả 1 trong những bang quan trọng ông Trump đã “lật ngược tình thế” năm 2016.

Một loạt các cuộc khảo sát của New York Times Upshot/Siena College công bố hôm 12/9 cho thấy, ông Biden dẫn trước Tổng thống Trump với tỷ lệ lần lượt là 50% so với 41% ở Minnesota trong khi tại bang Wisconsin, tỷ lệ này thu hẹp hơn là 48% so với 43%.

Các cuộc khảo sát cũng cho thấy cuộc đua giữa 2 ứng viên ngày càng sít sao hơn tại 2 bang là Nevada với kết quả ông Biden dẫn trước ông Trump 4 điểm (46% so với 42%) và ở New Hampshire với kết quả ông Biden dẫn trước ông Trump 3 điểm (45% so với 42%).

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: AP

Wisconsin là một trong 3 bang vùng Trung Tây Tổng thống Trump đã “lật ngược tình thế” để giành chiến thắng vào năm 2016. Trong khi đó, chiến dịch của ông Trump thường dẫn ra rằng, Minnesota sẽ là một bang thay đổi sự ủng hộ vào năm nay sau khi bà Hillary Clinton giành chiến thắng sít sao vào năm 2016. Nevada và New Hampshire cũng là những bang từng dành sự ủng hộ cho bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm đó.

Các cuộc khảo sát của Times/Siena trùng với kết quả trung bình các cuộc khảo sát gần đây ở Minnesota và Wisconsin. Các cử tri ở Minnesota và Wisconsin, 2 bang xảy ra biểu tình chống hành vi bạo lực của cảnh sát và tình trạng phân biệt chủng tộc gần đây cho biết, họ tin tưởng ông Biden có khả năng giải quyết vấn đề về sắc tộc, biểu tình và tội phạm tốt hơn.

Tuy nhiên, các cuộc khảo sát cũng cho thấy tội phạm là vấn đề đang được cử tri quan tâm nhiều, ngay cả khi so với đại dịch Covid-19, trong khi Tổng thống Trump đang có ưu thế với chủ đề tranh cử “luật pháp và trật tự”.

Tại Minnesota, Wisconsin và New Hampshire, các cử tri đang chia rẽ về vấn đề liệu việc đối phó với đại dịch Covid-19 hay việc thực thi luật pháp và trật tự quan trọng hơn trong cuộc bầu cử năm 2020. Phần lớn cử tri ở Nevada (52%), nơi chứng kiến số ca mắc Covid-19 giảm mạnh trong tuần qua kể từ tháng 6, cho biết việc thực thi luật pháp và trật tự cần được ưu tiên hơn so với đại dịch Covid-19.

Các cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 8 – 11/9 tại 4 bang với 814 cử tri ở Minnesota, 760 cử tri ở Wisconsin, 462 cử tri ở Nevada và 445 cử tri ở New Hampshire. Mức độ sai số dao động từ 3,9 điểm ở Minnesota đến 5,5 điểm ở New Hampshire.

