Nông dân Đồng Tháp vất vả thu hoạch lúa do mưa

Hiện nay, nông dân ở ĐBSCL đang thu hoạch các trà lúa hè thu muộn. Tuy nhiên, thời điểm thu hoạch trời liên tục đổ mưa, khiến việc thu hoạch gặp khó khăn, nhiều diện tích lúa đổ ngã làm giảm năng suất, lợi nhuận cũng sụt giảm.

Tại các diện tích lúa hè thu muộn ở khu vực đầu nguồn Đồng Tháp, nông dân tranh thủ những thời điểm nắng lên để thu hoạch càng nhanh càng tốt. Do ảnh hưởng thời tiết mưa nhiều, nhiều diện tích lúa bị đổ ngã, thiệt hại năng suất từ 20 – 30%. Theo nông dân, cuối vụ, năng suất lúa giảm chỉ còn 5 – 6 tấn/1ha, thay vì 6,5 – 7 tấn/1ha so với đầu vụ. Bên cạnh đó, chi phí thu hoạch lại tăng lên từ 10 – 15 triệu đồng/1ha. Do vậy, dù nguồn cung lúa hàng hóa cuối vụ giảm, giá lúa nhích lên nhưng nông dân vẫn lãi thấp.