Niềm vui ở cơ sở mầm non tư thục

Ngày 11/5, học sinh mầm non và tiểu học ở Đồng Tháp sẽ bắt đầu đi học lại, sau thời gian dài nghỉ liên tục từ Tết Nguyên đán đến nay. Như vậy, đây cũng là thời điểm ghi nhận toàn bộ học sinh ở Đồng Tháp đi học lại. Hòa trong niềm vui chung của học sinh, cha mẹ học sinh, thầy, cô giáo ở các trường công lập, còn có niềm vui riêng của giáo viên, nhân viên ở các cơ sở mầm non tư thục, những người bị tạm mất việc, kéo theo đó là mất thu nhập, trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh.