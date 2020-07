Nhóm tiền trạm WHO tới Trung Quốc để điều tra nguồn gốc Covid-19

Hai chuyên gia WHO được cử tới Trung Quốc gồm một chuyên gia về sức khỏe động vật và một nhà dịch tễ học.

Nhóm chuyên gia tiền trạm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã có mặt tại Trung Quốc để điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV2 dẫn tới bùng phát đại dịch Covid-19, đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 550.000 người trên toàn thế giới.

Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Harris cho biết, hai chuyên gia được cử tới Trung Quốc gồm một chuyên gia về sức khỏe động vật và một nhà dịch tễ học. Họ sẽ có nhiệm vụ hợp tác với các quan chức y tế và các nhà khoa học Trung Quốc để mở đường cho một lực lượng đặc nhiệm quốc tế lớn hơn do WHO dẫn đầu tiến hành điều tra nguồn gốc của đại dịch. Hai chuyên gia WHO đã ở Bắc Kinh trong hai ngày qua, song rất ít chi tiết liên quan được tiết lộ với giới truyền thông.

Nhiệm vụ lần này của các chuyên gia WHO cho thấy sự minh bạch và hợp tác hơn trong việc tìm kiếm nguồn gốc động vật của dịch Covid-19 cũng như cách thức loại virus này lan rộng khắp thế giới. Đại diện WHO hy vọng, nhóm các nhà khoa học của tổ chức này sẽ được tạo điều kiện tiếp cận đầy đủ với nguồn dữ liệu cần thiết của chính phủ Trung Quốc, phục vụ cho công tác điều tra.

(Theo: Phương Anh/VOV.VN)

