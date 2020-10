Nhịp sống 24h - Trưa thứ ba, 13/10/2020

– Bão số 7đang hướng thẳng vào khu vực Bắc bộ, dự báo từ hôm nay, các tỉnh bắc bộ sẽ xuất hiện mưa trên diện rộng. – Bộ đội dầm mưa, tiếp cận Thủy Điện Rào Trăng 3 – địa điểm nghi có nhiều công nhân bị vùi lấp do sạt lở. – Khánh thành dự án điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á tại Ninh Thuận. – Khen thưởng nữ sinh viên Quê ở An Giang nhặt được 200 triệu đem giao cho lực lượng công an. – Bắt giữ 2 vợ chồng vận chuyển trái phép khoảng 100 tấn đường cát từ Campuchia vào Việt Nam.