Nhịp sống 24h - Trưa chủ nhật, 30/8/2020

– Sáng nay, không có ca mắc mới COVID-19 nhưng có 11 bệnh nhân tiên lượng rất nặng và nguy kịch – Đề xuất giữ nguyên mức lương tối thiểu vùng năm 2021 như hiện nay nhằm bảo đảm việc làm cho người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 – Người phát ngôn Bộ Công an cho hay: Sức khoẻ ông Nguyễn Đức Chung khi bị bắt vẫn bình thường – Nửa đêm đến nhà dân đọc lệnh bắt người, khám xét nhà hòng cưỡng đoạt tài sản, 2 công an dỏm bị bắt giữ điều tra.