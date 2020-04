Nhịp sống 24h Trưa - 24/04/2020

Những tin chính:– 2 con mèo đầu tiên ở Mỹ mắc Covid-19. Các chuyên gia đang tìm hiểu thêm về cách thức thú cưng nhiễm virus này.– 25.000 địa chỉ email và mật khẩu của các tổ chức y tế chống Covid-19 bị phát tán và sử dụng để chia sẻ thuyết âm mưu về đại dịch do virus corona.– Bị lộ nhiều clip nóng với nữ sinh viên, dù đã có vợ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang bị kỷ luật.– Truy tố con rễ trộm 7 cây vàng mà mẹ vợ giấu trong bức tượng trên bàn thờ.– Công an Quảng Ngãi điều tra vụ cán bộ xã ăn chặn cả tỉ tiền điện hỗ trợ người nghèo với lý do đi trị ung thư.