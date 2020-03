Nhịp sống 24h Trưa - 01/03/2020

Những tin chính:

– Dịch COVID-19 đã lan ra 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, Mỹ và Úc ghi nhận trường hợp tử vongđầu tiên do dịch bệnh này.

– Cần Thơ: đưa đi cách ly tập trung 25 người trở về từ vùng dịch Deagu của Hàn Quốc

– Chủ tịch và trưởng trạm y tế xã ở Cà Mau bị đình chỉ công tác, do không thực hiện quyết liệt việc cách ly một người phụ nữ trở về địa phương từ vùng dịch của Hàn Quốc

– Tổ chức Y tế thế giới WHO công bố 10 biện pháp phòng ngừa cơ bản cho các cá nhân, sau khi nâng cảnh báo toàn cầu lên mức rất cao đối với dịch Covid-19

– Bắt được đối tượng cầm đầu băng cướp chuyên gây ra các vụ cướp giật tại chùa Lầu. Mời xem chương trình qua video clip: