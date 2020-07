Nhịp sống 24h - Tối thứ ba, 14/7/2020

– Gần 63% phụ nữ Việt Nam bị chồng bạo hành. Đáng nói, một nửa trong số đó chưa từng chia sẻ với ai. – Liên quan vụ 1 bé trai bị cha của bạn học đánh chảy máu miệng, Công an tỉnh Hòa Bình trích xuất camera để điều tra. – Tắm biển giải nhiệt mùa hè ở Sầm Sơn, Thanh Hóa, 3 người bị cuốn vào nước xoáy, 2 nạn nhân tử vong. – Hong Kong: hy hữu chuyện bệnh nhân được truyền máu từ một người hiến tặng nhiễm Covid-19. – Đốt nhà người tình nghi do ghen tuông ở An Giang, 3 người phỏng nặng.