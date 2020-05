Nhịp sống 24h - 24/5/2020

– Sáng nay nước ta ghi nhận thêm 1 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc đến thời điểm này lên 325 ca. – Vắc-xin điều trị Covid-19 do Trung Quốc nghiên cứu đã vượt qua thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, được chứng minh an toàn. – Dùng dao khống chế phụ nữ để cướp tài sản, một đối tượng bị các hiệp sĩ tóm gọn giao cho công an. – Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cá cược bóng đá có được cấp cho tổ chức, cá nhân nào hay chưa? Bộ tài chính vừa có văn bản thông báo.