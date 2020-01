Nhiều ngân hàng đạt lợi nhuận nghìn tỷ năm 2019

Nhiều ngân hàng đạt lợi nhuận nghìn tỷ đồng năm 2019, trong đó có Sacombank, TPBank, OCB, VietinBank, VPBank, Vietcombank…

Những ngày đầu tiên của năm 2020, nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2019.

Cụ thể, mới đây, Sacombank cho biết, lợi nhuận trước thuế năm 2019 của ngân hàng này khoảng 3.180 tỷ đồng, vượt 20% so với kế hoạch đã cam kết với đại hội đồng cổ đông. Tổng tài sản đạt khoảng 457.000 tỷ đồng, huy động đạt 413.000 tỷ đồng, cho vay đạt hơn 296.000 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu hiện đã giảm xuống dưới 2%.

Ngân hàng TPBank cũng vừa phát đi thông tin cho biết, lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt trên 3.868 tỷ đồng, tăng 1.610 tỷ đồng tương đương 71,3% so với năm trước và vượt hơn 21% so với kế hoạch đề ra. Đây là con số lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay ở nhà băng này.

Tiếp đến là OCB, lợi nhuận trước thuế năm 2019 của ngân hàng đạt hơn 3.200 tỷ đồng, tăng gần 1,5 lần so với năm 2018. Đây là mức tăng kỷ lục của ngân hàng này kể từ khi thành lập tới nay.

Một trong những ngân hàng đạt lợi nhuận nghìn tỷ năm 2019 là VietinBank. Tại hội nghị tổng kết hoạt động của ngân hàng này diễn ra chiều nay (7/1), ngân hàng này bất ngờ công bố lợi nhuận đạt 11.500 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch đề ra và tăng 83% so với năm 2018.

Mặc dù chưa công bố rõ con số lợi nhuận kinh doanh nhưng một số ngân hàng khác ước tính cũng sẽ đạt lợi nhuận cao.

VPBank cho biết, trong năm 2019 lợi nhuận vượt 10% so với kế hoạch, đạt khoảng 10.400 tỷ đồng; Vietcombank đã vượt xa kế hoạch, lợi nhuận sẽ không dưới 20.000 tỷ đồng, VIB đạt khoảng hơn 4.000 tỷ đồng; chỉ trong 11 tháng, Agribank đã đạt gần 12.000 tỷ đồng lợi nhuận.

(Theo: VOV.VN)