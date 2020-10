Nhiệt độ giảm sâu, Sa Pa rét nhất kể từ đầu mùa thu đến nay

Hồi 7h ngày 8/10, kết quả quan trắc nhiệt độ cho thấy, nền nhiệt các khu vực đồng loạt giảm thấp. Riêng Sa Pa giảm còn 9,3 độ C trong ngưỡng rét hại.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm về sáng 8/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai biến tính, gây hiện tượng ban đêm bầu trời giảm mây, khiến bức xạ nhiệt mặt đất tăng, làm nhiệt độ giảm sâu, báo hiệu mùa đông đang đến gần.



Nhiệt độ Sa Pa giảm sâu

Hồi 7h ngày 8/10, kết quả quan trắc nhiệt độ cho thấy, nền nhiệt các khu vực đồng loạt giảm thấp hơn so với ngày hôm trước. Cụ thể, thành phố Lào Cai 23,2 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) 23,4 độ C; thị trấn Bắc Hà 19,1 độ C; Sa Pa giảm còn 9,3 độ C trong ngưỡng rét hại. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở Sa Pa tính từ đầu mùa thu đến nay. Trước đó, cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, vào ngày 19/9, nhiệt độ tại Sa Pa đã giảm tới 10 độ C.

Hiện, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai tiếp tục biến tính và suy yếu chậm. Thời tiết các địa phương ngày trời nắng, đêm không mưa. Vùng thấp trời se se lạnh vào đêm và sáng sớm, vùng núi trời rét, các vùng núi cao rét đậm, có nơi rét hại.

Dự báo đêm 8/10, nhiệt độ ít biến động, các địa phương vùng thấp trong tỉnh Lào Cai nhiệt độ khoảng 23-24 độ C, vùng cao dao động từ 19-20 độ C. Riêng khu du lịch Quốc gia Sa Pa vẫn rét hại, từ 9-10 độ C.

