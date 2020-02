Nghi phạm sát hại nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng có mâu thuẫn với gia đình

Để điều tra về hành vi sát hại Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Vũ Mạnh Dũng, Phó đoàn trưởng – Đoàn Ca kịch của Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp Dương Quang Bình.Chiều 19-2, chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Dương Quang Bình (43 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người. Dương Quang Bình là đối tượng đã dùng dao sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng, Phó đoàn trưởng – Đoàn Ca kịch của Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam, trong đêm 18-2.Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sáng 19-2, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết lực lượng chức năng của quận vào tối 18-2 đã khống chế đối tượng “ngáo đá” tự đốt xe máy, xông vào nhà em gái tại ngõ 609, đường Bạch Đằng, (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) rồi dùng dao đâm chết em rể. Nạn nhân bị đâm chết là NSƯT Vũ Mạnh Dũng. Điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm Dương Quang Bình vì có mâu thuẫn với gia đình và cho rằng gia đình em gái lắp camera theo dõi nên đã khóa trái cửa, đốt xe trong nhà, sau đó trèo tường sang nhà em gái bên cạnh, đâm gục em rể.

Theo: Nguyễn Hưởng/NLĐO

