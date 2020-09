Nghề đóng xuồng kém sôi động do nước chưa về nhiều

Xuồng là một trong những phương tiện được sử dụng khá nhiều vào mùa nước lên. Vì vậy, nghề đóng xuồng thông thường sẽ nhộn nhịp hơn khi bước vào mùa nước. Với những dự báo không khả quan về mùa lũ năm nay, người làm nghề đóng xuồng tỏ ra thất vọng.

Cơ sở đóng xuồng của gia đình ông Nguyễn Văn No ở ấp Long Thành, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông cho biết, trong vòng 1 tháng chỉ bán được 10 chiếc. Trong khi những năm nước nhiều thì đã lên đến vài chục. Ông No cho biết thêm, do giá nguyên liệu, chủ yếu là cây sao không tăng nên giá bán xuồng thành phẩm cũng chỉ giao động từ 900 ngàn đến 3 triệu đồng/chiếc, tùy loại. Ông No cho biết thêm, 1 mét khối cây sao mua tại vườn có giá từ 6-7 triệu đồng, có thể đóng được từ 4 – 6 chiếc xuồng. Cứ 2 ngày, một người sẽ làm ra được 1 chiếc xuồng hoàn chỉnh. Hiện, người làm nghề đóng xuồng cho biết đang trông con nước sẽ về nhiều, xuồng lúc đó có thể sẽ được tiêu thụ tốt hơn.

Trần Trọng Trung/THĐT