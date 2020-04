Nam sinh viên sát hại bà ngoại vì bị ám ảnh bởi game online

Đuổi theo bà ngoại rồi chém bà tử vong, nam sinh viên khai mình đuổi theo cây chuối và chém đứt cây chuối. Ngày 2/4, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Cường (25 tuổi, ngụ ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu) về hành vi giết người. Nạn nhân bà Ngô Thị Giàu (64 tuổi, ngụ ấp Cầu Sắt, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu) là bà ngoại của Cường.Trước đó, Công an huyện Dương Minh Châu nhận tin báo có xảy ra vụ án giết người nên nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đến ngay hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra. Vào lúc 15h30 ngày 1/4, Cường cầm dao đuổi theo bà Giàu khoảng 70m thì đuổi kịp ở sân bóng đá rồi chém nhiều nhát vào người bà Giàu làm bà tử vong. Bước đầu điều tra, gia đình cho biết Cường trước đây thường xuyên chơi game online, từ khoảng tháng 2 đến nay, Cường có dấu hiệu trầm cảm, sinh hoạt và phát ngôn trong gia đình bất thường. Qua làm việc với Công an, Cường cho biết mình đuổi theo cây chuối và chém đứt cây chuối. Được biết, Cường là sinh viên của một trường Đại học ở Bình Dương. Hiện vụ việc đang tiếp tục làm rõ./.

Theo Minh Khánh/Công an TPHCM

