Năm học 2019-2020, cả nước thiếu hơn 45.000 giáo viên mầm non công lập

Tình trạng thiếu giáo viên vẫn chưa được khắc phục. Đặc biệt ở một số tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, tỷ lệ giáo viên/lớp vẫn rất thấp.

Đây là thông tin được ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non – Bộ GD-ĐT đưa ra tại Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, sơ kết 2 năm thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Bá Minh cho biết, trong giai đoạn 2010-2020, các địa phương trong toàn quốc đã tích cực tham mưu, đầu tư các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, đội ngũ, huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi theo quy định của Nghị định số 20/2014/NĐ-CP.



Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non – Bộ GD-ĐT

Toàn quốc hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2017. Các địa phương đã quan tâm quy hoạch mạng lưới trường lớp, thu gom các điểm lẻ (giảm 7.707 điểm lẻ); rà soát quy hoạch đất đai, giành quỹ đất để xây dựng trường lớp mầm non, đặc biệt là trường mầm non công lập ở các xã, phường, ban hành các đề án, chính sách địa phương (tăng 2.634 trường), đầu tư và huy động mọi nguồn lực để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường mầm non, giao quỹ đất ở các khu đô thị mới, có chính sách ưu đãi cho thuê đất để mở thêm các trường mầm non dân lập, tư thục nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ, tỷ lệ huy động trẻ em đến cơ sở giáo dục mầm non được nâng lên.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được tuyển dụng, bổ sung hằng năm, đặc biệt là đội ngũ giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi được ưu tiên lựa chọn giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo, đạt chuẩn nghề nghiệp, từ đó chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vào lớp 1 được nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Bá Minh cũng cho rằng, tình trạng thiếu giáo viên hiện nay vẫn chưa được khắc phục.

“Đặc biệt, một số tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và duyên hải Miền Trung, tỷ lệ giáo viên/lớp rất thấp. Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW của Trung ương về việc tinh giản biên chế trong các cơ sở công lập, các địa phương hiện nay rất lúng túng đối với việc sắp xếp, tuyển dụng đội ngũ giáo viên đảm bảo nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ; việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên hợp đồng lao động triển khai rất chậm”, ông Nguyễn Bá Minh cho biết.

Cũng theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, năm học 2019-2020, cả nước thiếu 45.242 giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, đây là số lượng còn thiếu năm học 2019-2020 sau khi đã được bổ sung 20.300 biên chế giáo viên mầm non. Đội ngũ thiếu dẫn đến áp lực nặng nề hơn đối với giáo viên đứng lớp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, hạn chế trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

Việc tuyển dụng giáo viên ở nhiều địa phương còn chậm, toàn ngành còn thiếu nhiều giáo viên mầm non tại các trường công lập, từ đó ảnh hưởng tới việc bố trí giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi, một số nơi bố trí chưa đảm bảo định mức theo quy định.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non cũng thẳng thắn cho rằng, công tác rà soát sắp xếp mạng lưới trường lớp học ở một số địa phương còn chưa phù hợp, chậm hướng dẫn triển khai. Một số địa phương chưa hoàn thiện quy hoạch tổng thể về phát triển trường lớp mầm non, chưa giành quỹ đất để xây dựng trường mầm non, đặc biệt là chưa quan tâm quy hoạch trường, lớp, quỹ đất tại các khu vực có khu công nghiệp.

Trường, lớp mầm non đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu gửi trẻ của nhân dân; một số đơn vị cấp xã chưa có trường mầm non độc lập (do thực hiện chủ trương sáp nhập). Vùng miền núi cao, vùng sông nước vẫn còn tồn tại nhiều điểm trường mầm non nhỏ lẻ, khó khăn trong việc đầu tư nguồn lực, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Tình trạng thiếu phòng học chậm được khắc phục, tỷ lệ phòng học kiên cố thấp; vẫn còn nhiều phòng học tạm, học nhờ ở các vùng khó khăn, công trình vệ sinh, nước sạch, bếp ăn, đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học ở nhiều nơi còn rất thiếu thốn.

Mặc dù tỷ lệ huy động trẻ đến trường của cả nước có tăng theo từng năm học, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi cao, tuy nhiên, tỷ lệ huy động trẻ các độ tuổi có sự chênh lệch đáng kể giữa các vùng, miền; đặc biệt tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi ở một số địa bàn thấp ảnh hưởng tới sự bền vững của phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Sẽ tăng cường tuyển dụng, hợp đồng giáo viên

Ông Nguyễn Bá Minh cho biết, trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục rà soát các điều kiện, bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ và nâng cao các điều kiện phổ cập giáo dục mần non cho trẻ 5 tuổi.

Tuyển dụng, hợp đồng giáo viên dạy lớp đủ theo quy định. Bổ nhiệm đủ đội ngũ cán bộ quản lý để nâng cao hiệu quả quản lý. Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục tại các trường mầm non.

Tăng tỷ lệ huy động trẻ dưới năm tuổi ra lớp, đặc biệt là trẻ nhà trẻ; giữ vững tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi trên địa bàn đến trường để chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ để trẻ tự tin vào lớp 1.

Bộ GD-ĐT cũng sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa trường, lớp học, trang bị thiết bị, đồ dùng đồ chơi trong lớp và ngoài trời nhằm đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị để duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

(Theo: Nguyễn Trang/VOV.VN)