Năm 2020 sẽ nắng nóng kỷ lục, hạn hán kéo dài

Tổng cục Khí tượng thủy văn, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, vừa có văn bản nhận định sớm về tình hình thiên tai, thời tiết năm 2020, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai. Theo đó, năm 2020 sẽ có nắng nóng kỷ lục, hạn hán kéo dài.

Tổng cục Khí tượng thủy văn nhận định nhiệt độ toàn cầu tăng là dấu hiệu cho thấy khả năng thiên tai khí tượng thủy văn năm 2020 sẽ khốc liệt, phức tạp, khó lường. Ở Việt Nam, từ đầu năm 2020 đến nay, hầu hết các tỉnh thành đang bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng kinh khủng. Cùng với đó là nhiều hiện tượng thời tiết, khí hậu bất thường như mưa to kèm giông lốc, mưa đá liên tục xảy ra ở các tỉnh miền Bắc vào các thời điểm rất hiếm khi xảy ra, thậm chí chưa từng xảy ra. Hạn hán, xâm nhập mặn tiếp tục diễn ra ở Nam bộ, Trung bộ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong tháng 5.2020, tổng lượng mưa tại khu vực phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 15-30%. Mùa mưa trên khu vực có khả đến muộn hơn so với trung bình, do vậy cảnh báo tiếp tục ít mưa và khô hạn cho tới nửa đầu tháng 5.2020.