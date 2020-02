Mùa nắng, cam xoàn có giá cao

Hiện cam xoàn bán tại vườn có giá từ 27.000 – 30.000 đồng/kg, tăng từ 6.000 – 10.000 đồng/kg so với trước và trong Tết Nguyên đán Canh Tý. Nông dân trồng cam ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp rất phấn khởi. Trong đó có các nhà vườn thành viên Hội Quán Phong Tân, xã Phong Mỹ.

Theo thành viên Hội quán, nguyên nhân cam xoàn tăng giá trở lại là do đang bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu thị trường nội địa tăng cao, nên cam được tiêu thụ mạnh. Bên cạnh đó, cam mùa này cũng có chất lượng ngon hơn so với mùa mưa. Hiện Phong Tân Hội Quán có 17 thành viên trồng cam xoàn, với tổng diện tích gần 08 ha. Bà con đang đẩy mạnh quy trình canh tác an toàn, khẳng định thương hiệu khi đưa nông sản ra thị trường.