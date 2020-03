MU thay thế De Gea bằng thủ môn “cây nhà lá vườn” sinh năm 1997?

Theo tờ Daily Mail, MU đang cân nhắc thay thế David De Gea bằng việc đưa thủ môn trẻ Dean Henderson trở lại sân Old Trafford từ Sheffield.Theo tờ Daily Mail, David De Gea có thể mất vị trí “bất khả xâm phạm” trong khung thành MU sau khi mùa giải 2019/2020 kết thúc. Đội chủ sân Old Trafford đang cân nhắc các phương án thay thế thủ môn người Tây Ban Nha ở kỳ chuyển nhượng Hè này. Cuối tuần trước, David De Gea đã mắc sai lầm tai hại, để cho cho Calvert Lewin ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3 và MU phải rất vất vả mới có được trận hòa 1-1 với Everton, nhờ siêu phẩm của Bruno Fernandes. Theo thống kê của Opta, David De Gea đã mắc tới 7 sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua tính từ mùa giài 2018/2019, nhiều nhất trong số những thủ môn đang thi đấu tại Premeir League. Một trong những phương án tháy thế mà MU đang xem xét, nếu ra “án trảm” với David De Gea là Dean Henderson. Thủ môn sinh năm 1997 là sản phẩm từ lò đào tạo Quỷ đỏ và đang khoác áo Sheffield theo dạng cho mượn. Dean Henderson là một thành viên của U20 Anh vô địch U20 World Cup 2017 và được MU cho Sheffield mượn từ năm 2018. Thủ thành này đã giúp Sheffield giành quyền lên Premier League và hiện tại đang cạnh tranh vé tham dự đấu trường châu Âu với chính MU. Daily Mail tiết lộ, MU sẽ làm việc với người đại diện của Dean Henderson trong tháng này, để quyết định sẽ cho Sheffield mượn thủ môn này mùa giải thứ 3 liên tiếp hay đưa Dean Henderson trở lại sân Old Trafford./.

Theo: VOV.VN

Link gốc