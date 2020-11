MU ấn định thời điểm chốt hạ thương vụ Sancho

Theo 90min, ban lãnh đạo MU sẽ làm tất cả để chốt thương vụ Sancho của Dortmund ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021.MU theo đuổi Sancho ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà đội chủ sân Old Trafford không thể thuyết phục Dortmund bán thần đồng bóng đá người Anh. Ban lãnh đạo MU đang có tham vọng vực dậy đội bóng nên cần chiêu mộ những bản hợp đồng chất lượng. Do đó, “Quỷ đỏ” vẫn chưa từ bỏ thương vụ Sancho mà tiếp tục đàm phán để có bằng được chữ ký của cầu thủ sinh năm 2000.Theo thông tin mới nhất từ 90min, MU muốn chốt hạ thương vụ Sancho ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021. Và để hoàn tất được thương vụ này, số tiền “Quỷ đỏ” phải bỏ ra sẽ không ít hơn con số 100 triệu Bảng. Trước đó, ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020, Dortmund đã hét giá Sancho lên tới 110 triệu Bảng khiến MU chùn bước. Cũng phải nói rằng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên “Quỷ đỏ” không thể chi số tiền lớn ở mùa hè 2020 để mua Sancho. Hiện tại, Sancho vẫn còn hợp đồng với Dortmund tới mùa hè 2023, nhưng cầu thủ người Anh cũng đang có ý định tìm bến đỗ mới. Ngoài MU thì tiền vệ sinh năm 2000 cũng được Real Madrid và một số ông lớn khác của bóng đá châu Âu theo đuổi./.

Theo: Yến Hoàng/VOV.VN

Link gốc