Mỗi ngày có 473 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể

Trong 2 tháng đầu năm, cả nước có gần 16.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê cho biết, 2 tháng đầu năm, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 16.200 doanh nghiệp, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 9.400 doanh nghiệp, giảm 31,4%; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 2.800 doanh nghiệp, giảm 11,1%, trong đó, gần 90% là doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày, cả nước có 473 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, ngừng hoạt động chờ giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể.

Các doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác; dịch vụ lưu trú và ăn uống; vận tải, kho bãi.



Mỗi ngày, cả nước có 473 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể. (Ảnh minh họa: KT)

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 2/2020, cả nước có 9.163 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 96,800 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 73,100 lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 10,6 tỷ đồng, giảm 29% so với tháng trước và giảm 35,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 2 tháng đầu năm, cả nước có 17.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 220.000 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 157.500 lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đạt 12,6 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 421.000 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 5.700 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2020 là 641.000 tỷ đồng, giảm 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có 11.900 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng lên 29.400 doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có gần 14.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Tính theo khu vực kinh tế, trong 2 tháng đầu năm, có 265 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2019; 4.700 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 8,4%; 12.500 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 9,2%.

Một số lĩnh vực hoạt động có số doanh nghiệp thành lập mới tăng: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; xây dựng; dịch vụ lưu trú và ăn uống; vận tải, kho bãi; thông tin và truyền thông; giáo dục và đào tạo…

Có 4 lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; kinh doanh bất động sản,; nghệ thuật, vui chơi, giải trí; hoạt động dịch vụ khác.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, các cơ quan chức năng cần nỗ lực hơn nữa, vào cuộc để tăng tốc cải cách, phục vụ doanh nghiệp một cách hiệu quả, thực chất hơn nữa. Từ đó, thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp, góp phần gia tăng quy mô và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế…

(Theo: Cẩm Tú/VOV.VN)

