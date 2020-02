Long An "giải cứu" trái thanh long bị ảnh hưởng dịch do virus corona

Tỉnh Long An đang phối hợp với các tỉnh thành phía Nam tìm giải pháp hỗ trợ tiêu thụ tối đa lượng thanh long tồn đọng ngay trong thị trường nội địa. Dịch bệnh do chủng mới virus corona đang xảy ra ở Trung Quốc đã ảnh hưởng đến việc thu mua thanh long của tỉnh Long An nói riêng và các tỉnh có vùng trồng thanh long nói chung. Long An hiện có 11.836 ha thanh long, hiện tình hình tiêu thụ thanh long trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Phần lớn các cơ sở thu gom, kho thanh long không còn thu mua thanh long hoặc thu mua với giá thấp.Theo Ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An, tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc khiến một số khách hàng Trung Quốc hủy đơn hàng mua thanh long ruột đỏ của Hiệp hội Thanh long Long An. Hiện thanh long đang vào đợt thu hoạch với sản lượng khoảng 20.000 tấn, cộng với lượng tồn kho, dẫn đến giá thanh long xuống thấp, nhà vườn đang gặp khó khăn. Trước mắt, ngành công thương Long An đang phối hợp với các địa phương trong nước thu mua và hỗ trợ tiêu thụ tại hệ thống siêu thị Big C, Coop Mart, Bách hóa xanh ở các tỉnh thành, địa phương,… nhằm đưa sản phẩm thanh long xuống các xã nông thôn, khu công nghiệp, để tiêu thụ. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu hỗ trợ phí vận chuyển, chi phí lưu kho, gửi hàng để giúp doanh nghiệp và nông dân hạn chế phần nào thiệt hại./.

Theo: Vinh Quang/VOV-TPHCM