Không loại trừ khả năng nghi phạm bắn người ở Củ Chi trốn sang Bình Dương

Trong khi lực lượng công an vây bắt nghi phạm tại huyện Củ Chi, TP.HCM, tỉnh giáp ranh Bình Dương cũng không loại trừ khả năng nghi phạm bỏ trốn sang đây, do địa bàn chỉ cách nhau một con sông.Tối 30-1, Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo tới người dân trên địa bàn về việc nâng cao cảnh giác, nếu phát hiện Lê Quốc Tuấn, nghi phạm nổ súng chết người tại huyện Củ Chi, TP.HCM bỏ trốn sang Bình Dương, cần báo ngay cho công an để xử lý. Công an tỉnh Bình Dương cảnh báo người dân không tự ý bắt vì nghi phạm có mang theo vũ khí và hiện rất manh động. Tỉnh Bình Dương có vị trí giáp ranh với TP.HCM, trong đó địa bàn xã Trung An, huyện Củ Chi – nơi hàng trăm cảnh sát đang vây bắt nghi phạm – chỉ cách thị xã Bến Cát, Bình Dương một con sông. Vì vậy, công an không loại trừ khả năng đối tượng có thể bỏ trốn sang Bình Dương. Tới 19h30, sau nhiều tiếng bao vây, trời đã tối, công an vẫn chưa bắt được nghi phạm Tuấn tại Củ Chi. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng tá Huỳnh Văn Thành – trưởng Công an thị xã Bến Cát, Bình Dương – cho biết ngoài việc thông báo tới người dân, Công an thị xã còn triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để phối hợp Công an TP.HCM và Bộ Công an làm rõ vụ án như rà soát các đối tượng nghiện cờ bạc trên địa bàn có mối quan hệ với nghi phạm, kiểm tra các địa điểm nghi vấn trên địa bàn… Người dân tại Bình Dương nếu thấy nghi phạm Tuấn thì có thể liên hệ với số trực ban của Công an thị xã Bến Cát qua số: 02743 564268.

Theo: Bá Sơn/TTO