Không khởi tố vụ án 9 bộ hài cốt ở Tây Ninh

Liên quan đến vụ việc phát hiện nhiều bộ xương nghi là xương người tại nhà bà Cao Thị Cẩm Vân (xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, Tây Ninh), hôm nay, ông Hà Văn Cung, Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu, cho biết vụ việc không có dấu hiệu của vụ án mạng, và người mua những bộ xương này là chồng bà Cao Thị Cẩm Vân cũng đã mất nên công an không khởi tố vụ án.

Hiện tại Công an tỉnh Tây Ninh vẫn phối hợp với Bộ Công an điều tra làm rõ vụ việc. Theo điều tra ban đầu thì người mua hai bộ hài cốt được phát hiện đầu tiên là chồng bà Cao Thị Cẩm Vân, ngụ xã Phước Thạnh (huyện Gò Dầu). Bảy bộ hài cốt còn lại thì chưa xác định được nguồn gốc. Còn các bộ hài cốt này có đúng là hài cốt người hay không thì vẫn đang chờ kết quả giám định cuối cùng của công an.

Trước đó, vào ngày 9/1, một người dân phát hiện dưới ao nuôi ba ba có hai bộ xương nằm trong túi vải nên đã trình báo công an. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an tiếp tục phát hiện thêm bảy bộ xương gần đó, thuộc khu đất của nhà bà Cao Thị Cẩm Vân.