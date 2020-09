Không còn khang hiếm, cá linh non đã có ở nhiều chợ dù giá vẫn còn cao

Các sản phẩm đặc trưng mùa nước nổi đã xuất hiện nhiều tại các chợ trên địa bàn tỉnh. Trong đó có cá linh non. Tuy số lượng ít nhưng không còn là mặt hàng khang hiếm nữa, cá linh non đang được bán ở hầu hết các ngôi chợ lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Ghi nhận ở huyện Tam Nông, cá linh non có mặt nhiều ở các chợ xã An Long, An Hoà, Phú Thành A, Phú Hiệp, Phú Cường, Hòa Bình, thị trấn Tràm Chim…

Nhiều tiểu thương ở các chợ cho biết số lượng cá về chợ vẫn còn ít và giá còn cao. Ở mỗi chợ chỉ có một vài người bán. Mỗi người chỉ bán từ 2 – 3kg, nhiều nhất cũng chỉ được khoảng 5 kg. Giá cá linh non còn sống được bán dao động 160.000 – 180.000đồng/kg; cá đã được làm ruột có giá 200.000đồng/kg trở lên. Do số lượng ít lại là loại cá được nhiều người ưa thích nên để mua được cá linh, người đi chợ phải đi sớm, đến khoảng 9 giờ là hết cá.

Trần Trọng Trung/THĐT