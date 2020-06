Không còn ca bệnh Covid-19, New Zealand dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát dịch

New Zealand ngày 8/6 chính thức cho biết sẽ dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh để cuộc sống của mọi người dân được quay trở lại bình thường.

Thủ tướng New Zealand ngày 8/6 thông báo, bắt đầu từ đêm nay, nước này sẽ dỡ bỏ tất cả các biện pháp kiểm soát đối với người dân như việc giới hạn số lượng người tụ tập ở nơi công cộng, hay tại các sự kiện, trong khi các cửa hàng bán lẻ, các ngành dịch vụ và phương tiện giao thông cộng cộng đều được quay trở lại hoạt động bình thường. Chỉ duy nhất việc kiểm soát người nhập cảnh vào New Zealand sẽ được duy trì như kiểm tra thân nhiệt, xét nghiệm Covid-19 và yêu cầu cách ly 14 ngày.

Thủ tướng New Zealand Jacinda khẳng định, New Zealand đã đạt được kết quả ban đầu trong cuộc chiến chống Covid-19 song nước này sẽ tiếp tục các nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

“Chúng ta tự tin rằng vào thời điểm hiện tại, chúng ta đã loại bỏ được sự lây lan của Covid-19 trong cộng đồng. Tuy vậy, việc này không phải là kịp thời mà đây là nỗ lực bền vững. Dường như chắc chắn các ca bệnh mới sẽ xuất hiện trở lại song đó không phải là dấu hiệu cho thấy sự thất bại của chúng ta mà đó là thực tế của virus này. Và khi có ca bệnh mới xuất hiện, chúng ta cần đảm bảo rằng đã được chuẩn bị để đối phó”, bà Jacinda nói.

Trước khi Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern quyết định dỡ bỏ hầu hết các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19, Tổng Giám đốc Y tế New Zealand Ashley Bloomfield thông tin, sau 17 ngày liên tiếp không xuất hiện ca bệnh mới, hôm nay New Zealand không còn ca bệnh Covid-19 khi những người bị bệnh đã được chữa khỏi.

Ca bệnh Covid-19 đầu tiên xuất hiện tại New Zealand vào ngày 28/2. Trong hơn 3 tháng qua, nhờ việc ứng phó nhanh và các biện pháp chặt chẽ cùng với sự phối hợp của người dân, New Zealand chỉ có 1.504 ca Covid-19, trong đó 22 người thiệt mạng. Việc ngăn chặn nhanh chóng và hiệu quả sự lây lan của Covid-19 khiến cho những thiệt hại từ dịch bệnh này không đến mức như dự kiến đồng thời cũng tạo cho New Zealand cơ hội để có thể nhanh chóng bắt đầu quá trình phục hồi đất nước.

(Theo: Việt Nga/VOV.VN)

