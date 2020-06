Khen thưởng anh công nhân nhặt 83 triệu đồng trả lại người mất

Nhặt được 83 triệu đồng trên đường, anh công nhân Nguyễn Thành Công, 32 tuổi, công nhân kho gạo ở phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đã mang trả lại người mất. Hành động đẹp này vừa được biểu dương, khen thưởng.

Sáng nay, Đại tá Nguyễn Chí Công-Trưởng Công an thành phố Sa Đéc đã đến trao giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc cho anh Nguyễn Thành Công. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 29/5/2020, anh Công đang lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 852 thuộc phường An Hòa, Tp. Sa Đéc thì nhặt được số tiền 83 triệu đồng trên đường. Anh đã đến Công an địa phương trình báo, tìm trả lại cho chủ nhân là ông Tiết Vạn Niên, ngụ TP Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo công an thành phố Sa Đéc đã biểu dương hành động không tham của rơi của anh Công, là tấm gương sáng cho cộng đồng.