Khen thưởng 4 cá nhân truy bắt đối tượng trộm gây bức xúc trong nhân dân

4 cá nhân bao gồm: Anh Phạm Quang Bình – Công an viên, anh Phạm Thanh Nhàn – Dân quân tự vệ xã Tân Quy Tây và 2 người dân ở xã Tân Quy Tây, phường An Hòa. Trước đó, khoảng 02 giờ, ngày 28/6/2020, lực lượng tuần tra phát hiện đối tượng Phan Văn Trí trộm tụ bù điện tại một doanh nghiệp trên địa bàn xã Tân Quy Tây. Phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng bỏ chạy. Nghe tiếng truy hô, 2 cá nhân là người dân phối hợp cùng anh Bình, anh Nhàn truy bắt đối tượng. Đối tượng Trí, sinh năm 1973, ngụ khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đây cũng là đối tượng đã liên tục thực hiện nhiều vụ trộm trên địa bàn gây bức xúc trong nhân dân.

Long Hồ/THĐT