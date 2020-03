Khảo sát, xử lý quả bom 45 kg nằm dưới kênh

Sáng nay, đoàn công tác Phòng Hóa học Quân khu 9 và Phòng Công binh Quân khu, cùng với các đơn vị liên quan đã đến khảo sát thực tế hiện trạng quả bom nằm dưới kênh Rạch Ba Răng, tại ấp 3, xã An phong, huyện Thanh Bình.

Trước đó, trong quá trình tập kết đá để thi công làm đường kênh Rạch Ba Răng người dân phát hiện quả bom trên nên báo cho cơ quan chức năng.

Đoàn khảo sát Quân khu 9 xác định đây là quả bom hoá học, trọng lượng 45 kg còn sót lại từ chiến tranh.

Để đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền và người dân, Ban Chỉ huy Quân sự xã An Phong đã tiến hành phong toả xung quanh hiện trường, phân công cán bộ cùng với công an xã túc trực cấm người dân ra vào khu vực.

Sau khi khảo sát, sẽ lập kế hoạch thu gom, xử lý theo quy định.

