Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ sau Tết, lưu ý phòng chống dịch bệnh do nCoV

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, người dân đón Tết vui tươi, an toàn. Đây là đánh giá chung tại cuộc họp do ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng dự.

Theo báo cáo, hàng hóa phục vụ Tết phong phú, giá cả thị trường tăng 15 – 30% so với ngày thường.

Trước tết, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội đã dành hơn 31 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức với tinh thần vui tươi, ý nghĩa.

Thống kê, lượng khách du lịch đến Đồng Tháp đạt hơn 150.000 lượt.

Về tình hình an toàn giao thông, từ 23 – 29/01/2020, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn, (giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2019), làm 03 người chết.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai ngay các nhiệm vụ tại đơn vị với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Sở Y tế chủ động phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý thêm trong công tác phòng chống dịch bệnh cần chủ động theo tinh thần chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.

Duy Khánh/THĐT