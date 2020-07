Khai trương Không gian Văn hóa TP.Cao Lãnh – Hội An

Vào lúc 18 giờ ngày 28/7, tại đường Nguyễn Thái Học, phường 4, thành phố Cao Lãnh, Không gian Văn hóa thành phố Cao Lãnh – Hội An đã chính thức được khai trương, mở đầu cho sự kiện Những ngày Văn hóa thành phố Cao Lãnh – Hội An. Ông Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến dự.

Không gian Văn hóa thành phố Cao Lãnh – Hội An chính thức khai trương sau nghi thức kéo vải đỏ, mở màn sự kiện.

Không gian tại đây tái hiện lại khung cảnh làng Hòa An xưa, nhà sàn Nam bộ, nghề xắt thuốc rê và các nghề truyền thống khác của Đồng Tháp, cùng với cảnh sắc của một góc phố cổ Hội An, Nghệ thuật sắp đặt đèn lồng Hội An và đèn lồng đặc trưng Nam bộ; trưng bày sinh vật cảnh.

Chuỗi hoạt động còn có giao lưu đờn ca tài tử Nam bộ, hò Đồng Tháp, trò chơi dân gian bài chòi, hò khoan đối đáp và ẩm thực với các món ăn đặc sản vùng miền.

Đây là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh và nét đẹp văn hóa của thành phố Cao Lãnh – Hội An. Giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình cảm, liên kết hỗ trợ phát triển kinh tế du lịch – dịch vụ của hai địa phương. Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống để thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư, xây dựng thương hiệu du lịch thành phố Cao Lãnh. Sự kiện diễn ra đến ngày 31/7.

Thu Thảo/THĐT