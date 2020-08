Huyện Cao Lãnh: Sạt lở cuốn trôi 2 căn nhà trong đêm

Vào tối qua 01/8, tại khu vực gần chợ Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra một vụ sạt lở làm 2 căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn xuống sông.

Cụ thể, đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 30m. Trước đó, vào trưa cùng ngày, tại mép đường xuất hiện các vết nứt nên người dân đã chủ động tìm nơi trốn lánh, do đó vụ sạt lở may mắn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, đường dây điện chiếu sáng quanh khu vực phải ngừng hoạt động do có 1 trụ điện bị rơi xuống sông. Đến sáng nay, người dân địa phương hỗ trợ kéo căn nhà bị sạt lên bờ, tài sản gần như thiệt hại hoàn toàn. Tại hiện trường vẫn còn những vết nứt ăn sâu vào lòng đường khoảng 5m, đe dọa nguy cơ sạt lở tái diễn. Theo người dân địa phương, điểm sạt lở lần này chỉ cách địa điểm cũ khoảng 50m. https://youtu.be/-Q-L0MQYX40