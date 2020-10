Họp khẩn ứng phó mưa lũ, sạt lở ở miền Trung

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp ở miền Trung, ngay trong sáng nay, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp khẩn để triển khai ứng phó. Theo nhận định tại cuộc họp, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ, đặc biệt là khu vực miền núi tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Nguy cơ gia tăng lũ chồng lũ, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất là rất lớn.

Liên quan đến sạt lở đất xảy ra rạng sáng 18/10 tại doanh trại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng, Sư đoàn 337, Quân khu 4, đóng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vùi lấp 22 cán bộ, chiến sỹ, Đại tá Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng Phòng Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết đã tiếp cận được hiện trường. Công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đang được triển khai khẩn trương nhưng gặp nhiều khó khăn do lũ ống liên tục xuất hiện ở khu vực này. Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã kích hoạt cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất lên cấp 4 – mức cảnh báo gần cao nhất để huy động sự vào cuộc của tất cả các bộ, ngành, địa phương và người dân. Bên cạnh đó, người dân vùng lũ hạn chế tối đa việc di chuyển trong lũ, trường hợp di chuyển phải có các trang thiết bị an toàn, hạn chế tối đa di chuyển giao thông ở khu vực miền núi, nơi có nguy cơ cao về sạt lở đất và lũ quét rất lớn.