Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà động viên bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ trên biên giới

Trong ngày hôm nay, đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid- 19 tại các chốt trên tuyến biên giới, các điểm cách ly huyện Tân Hồng, huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự và thành phố Cao Lãnh.

Đoàn ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Luôn nêu cao quyết tâm ngăn chặn, phòng chống tội phạm, buôn lậu và đặc biệt là ngăn chặn nguồn lây dịch bệnh Covid-19.

Để hỗ trợ lực lượng bộ đội biên phòng trên biên giới và 4 điểm cách ly, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao hỗ trợ các đơn vị hàng trăm thùng sữa do Trung ương Hội gởi tặng và gần 2 ngàn khẩu trang vải do hội viên các cấp trong tỉnh may tặng.

CTV Nguyễn Phú Quý/THĐT