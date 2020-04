Hội doanh nhân trẻ Việt Nam kiến nghị Thủ tướng Chính phủ

Dù Chính phủ và các Bộ, ngành rất quyết liệt về việc hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhưng khâu thực thi còn chậm so với kỳ vọng của doanh nghiệp. Đây là lý do được Hội DN trẻ Việt Nam đưa ra trong kiến nghị gửi đến Thủ tướng Chính phủ.

Theo khảo sát của Hội Doanh nhân (DN) trẻ Việt Nam, 35% DN cho biết chỉ cầm cự được 3 tháng, 38% DN cầm cự được 6 tháng, 13% DN cần cự được 1 năm và 14% DN cầm cự được trên 1 năm. Nhiều lao động mất việc hoặc không dám trở lại DN trong vùng dịch. Hội DN trẻ Việt Nam kiến nghị những ngành bị ảnh hưởng nặng cần được hỗ trợ khẩn cấp như miễn giảm, giãn nợ thuế đến cuối năm 2020, giảm lãi vay đến 5%, thậm chí bằng 0, giãn nợ vay ngân hàng, tạm dừng đóng các loại bảo hiểm đến cuối năm. Với thủ tục xuất nhập khẩu hành hóa, cơ quan Hải quan nên cập nhật giá thị trường thường xuyên và linh hoạt hơn để đưa ra yêu cầu tham vấn giá phù hợp. Đồng thời, Hội cũng mong muốn cơ quan bảo hiểm xem xét miễn, giảm, giãn thời gian đóng bảo hiểm cho các DN. Sớm ban hành văn bản hướng dẫn trả lương người lao động trong trường hợp phải cách lý do dịch bệnh.