HĐND TX.Hồng Ngự thông qua Đề án Thành lập thành phố Hồng Ngự

HĐND thị xã Hồng Ngự vừa tổ chức kỳ họp bất thường, thông qua Đề án Thành lập phường An Bình A, phường An Bình B và thành phố Hồng Ngự, thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, phường An Bình A được thành lập trên cơ sở nguyên trạng với diện tích tự nhiên hơn 27km2, dân số hơn 14.000 người. Đơn vị hành chính có 5 khóm: An Hòa, An Lợi, An Lộc, An Phước, An Thịnh.

Phường An Bình B có diện tích tự nhiên hơn 19km2, dân số hơn 7.000 người. Đơn vị hành chính có 2 khóm: Khóm 1 và khóm 2.

Thành phố Hồng Ngự được thành lập trên cơ sở nguyên trạng, với hơn 121km2 diện tích tự nhiên, dân số hơn 100.000 người và 7 đơn vị hành chính trực thuộc.

Lê Doanh/THĐT