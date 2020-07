Kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh Đồng Tháp thông qua 11 nghị quyết

Sau 2 ngày làm việc, sáng ngày 10/7, Kỳ họp lần thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá IX đã thông qua 11 nghị quyết và tiến hành bế mạc.

Mở đầu phiên làm việc sáng nay là tham luận của Công an tỉnh về việc điều động lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã cùng với tham luận của Sở Nội vụ về kết quả tinh giản biên chế.

Trong phần chất vấn, một số đại biểu có ý kiến nên đầu tư dự án cầu bắt qua kênh Dương Văn Dương, kết nối huyện Tháp Mười và huyện Tân Thạnh, Long An bằng ngân sách thay vì BOT.

Quan tâm công tác đấu tranh loại tội phạm về môi trường, có ý kiến cho rằng nên bổ sung thêm những lực lượng mới.

Ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kiến nghị của các đại biểu và cử tri. Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời khẳng định dù trong khó khăn vẫn luôn có cơ hội, càng khó khăn lại phải càng thêm quyết tâm. Dịch bệnh Covid-19 chính là phép thử không chỉ đối với vai trò lãnh đạo, điều hành kinh tế xã hội mà còn là đợt sàng lọc về độ nhạy bén, ứng phó linh hoạt của doanh nghiệp và cả sự đồng thuận của nhân dân.

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Phước Thiện – Giám đốc Sở NN&PTNT, ông Nguyễn Hữu Cương – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Phan Văn Hợp – Giám đốc Sở Nội vụ.

Có 11 nghị quyết được Kỳ họp cũng thông qua. Đáng chú ý, có các nghị quyết liên quan đến phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, chính sách hỗ trợ tín dụng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Phan Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho rằng chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách phía trước. Song với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm đã tạo thêm niềm tin và triển vọng về khả năng thực hiện nhiệm vụ của cả năm 2020 và cả giai đoạn 2015 – 2020.

Thanh Trường/THĐT