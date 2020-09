Hàng trăm bao phân trong kho đổ sập, 3 người bị chôn vùi ở Bình Dương

Trong lúc nhiều công nhân đang vận chuyển các bao phân trong nhà kho lên xe lửa thì bất ngờ, hàng trăm bao phân đổ sập xuống khiến 3 người bị chôn vùi, trong đó 2 người đã tủ vong. Vụ việc xảy ra vào chiều hôm qua tại tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, hơn 17 giờ chiều cùng ngày, một nhóm người đang làm việc tại một nhà kho chứa phân vô cơ nằm trong ga Sóng Thần (thuộc phường An Bình, TP.Dĩ An). Khi đang chuyển những bao phân từ kho vào toa xe lửa thì bất ngờ hàng trăm bao nặng gần 10 tấn được chất trên cao bất ngờ đổ sập. Sự cố làm 3 người đàn ông bị chôn vùi trong các bao phân, 4 người còn lại may mắn chạy thoát. Ngay lập tức, những người còn lại lao vào lật những bao phân tìm kiếm người. Gần 30 phút sau, 3 nạn nhân mới được đưa ra ngoài rồi chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên anh Trần Văn Hải (30 tuổi, quê Nghệ An) và anh Nguyễn Văn Rự (49 tuổi, quê Bình Dương) đã tử vong sau đó. Riêng anh Lê Văn Thường (37 tuổi, quê Thanh Hoá) đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các đơn vị nghiệp vụ đã đến lấy lời khai nhân chứng, tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.