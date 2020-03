Hàng loạt bang tại Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa ngăn chặn Covid-19

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân dừng các hoạt động xã hội trong 15 ngày, nhiều bang tại Mỹ đã bổ sung thêm các quy định mới, áp đặt lệnh phong tỏa và hạn chế các hoạt động xã hội. Tại một số khu vực, tù nhân được phóng thích trước thời hạn.



Một khách đeo khẩu trang tại nhà hàng Katz’s Delicatessen nổi tiếng ở Manhattan. Ảnh:

NY Post. Các bang New York, New Jersey và Connecticut tuyên bố lệnh cấm tụ tập trên 50 người, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết trong một tuyên bố chung. Tại 3 bang này, các sòng bạc, phòng gym và rạp chiếu phim, quán bar và các nhà hàng phải dừng hoạt động từ lúc 20h ngày 16/3 (giờ địa phương). Trong khi đó, thống đốc bang Maryland cũng yêu cầu đóng cửa tất cả các sòng bạc và các đường đua. “Đây là những hành động chưa từng có được thực hiện trong một tình huống không bình thường, nhưng chúng có thể tạo ra sự khác biệt trong việc cứu sống và giữ an toàn cho mọi người”, ông Hogan cho biết. Thống đốc bang Illinois J.B. Pritzker đã yêu cầu đóng cửa các nhà hàng, quán bar đóng cửa bắt đầu từ tối 16/3 cho đến ngày 30/3. Các quan chức bang này đang phối hợp với chủ nhà hàng và dịch vụ chuyển phát đồ ăn để cung cấp đồ ăn cho người dân. Khuyến cáo không ra ngoài từ 20h đến 5h sáng Trong khi đó, người dân tại bang New Jersey được khuyến cáo không nên ra ngoài từ 20h hôm trước đến 5h sáng hôm sau trừ những trường hợp cần thiết, Thống đốc bang này, ông Phil Murphy cho biết. Trong một tuyên bố trên Twitter, thị trưởng San Francisco – bà London Breed đã tuyên bố đóng cửa một phần thành phố, yêu cầu người dân phải ở trong nhà và chỉ ra ngoài khi cần thiết. Quy định này có hiệu lực bắt đầu từ nửa đêm 16/3. Bang California cũng áp dụng quy định tương tự cho hơn 7 triệu người dân tại bang này. Thống đốc bang Minnesota Tim Walz hôm qua (16/3) đã ký sắc lệnh tạm thời đóng cửa tất cả các nhà hàng, quán bar, những địa điểm công cộng như rạp hát, bảo tàng, trung tâm thể dục thể thao và các câu lạc bộ cộng đồng. Sắc lệnh sẽ có hiệu lục từ lúc 17h ngày 17/3 (giờ địa phương) đến ngày 27/3. Các bang Ohio và Washington cũng thực hiện những hạn chế tương tự. Thống đốc bang Washington Jay Inslee cho biết: “Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể trong khả năng của mình” tránh để dịch bệnh Covid-19 lan rộng. Trước đó, bang Washington đã cấm các sự kiện tụ tập trên 250 người, khuyến cáo những người trên 60 tuổi có các bệnh tiền sử không tham gia các hoạt động có đông người.

(Theo: Hồng Anh/VOV.VN)

