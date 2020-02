Hai cửa hàng bán khẩu trang với giá "cắt cổ" bị phạt 20-30 triệu đồng

Lợi dụng thời điểm dịch do virus corona diễn biến phức tạp để bán khẩu trang với giá “cắt cổ”, 2 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế bị Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Hà Nội) phạt từ 20-30 triệu đồng.Tối 31-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 Hà Nội kiểm tra hàng loạt cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế giữa thời điểm dịch virus Corona bùng phát. Tại buổi kiểm tra, tổ công tác liên ngành đã phát hiện cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế trụ sở số 120 Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) do Nguyễn Thị Nhung (SN 1992, trú huyện Phú Xuyên) làm chủ đã “thổi” giá bán khẩu trang không đúng quy định.Đại diện cửa hàng là Mai Hữu Chung (SN 1998) cho biết trong ngày 31-1, cửa hàng đã bán ra 30 hộp khẩu trang y tế với giá từ 130.000-220.000 đồng/hộp. Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác đã tạm giữ 680 chiếc khẩu trang chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Ngoài cửa hàng nêu trên, tiếp tục kiểm tra cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế số 118 Ngọc Khánh do Nguyễn Thị Thu (SN 1981, ở quận Hai Bà Trưng) làm chủ, tổ công tác đã thu giữ 266 chiếc khẩu trang chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Đại diện cửa hàng này khai báo trong ngày 31-1 đã bán ra 134 hộp khẩu trang y tế (một hộp có 50 chiếc) với giá 300.000-350.000 đồng/hộp. Giá một hộp khẩu trang này ngày thường bán 50.000 đồng/hộp. Theo Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, những ngày đầu năm Canh Tý 2020 người dân bắt đầu công việc năm mới. Tuy nhiên, tình hình dịch virus corona có nhiều diễn biến nhanh và phức tạp khiến người dân lo lắng cho sức khỏe. Lợi dụng điều này, nhiều người kinh doanh thiết bị y tế đã gom hàng, đẩy giá khẩu trang lên cao nhằm trục lợi. Sau khi kiểm tra, tổ công tác đã xác định, chủ hai cơ sở kinh doanh thiết bị y tế số 118 và 120 phố Ngọc Khánh đã có hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, dịch bệnh và điều kiện bất thường… để định giá mua bán hàng hóa bất hợp lý được quy định tại Điều 17, Nghị định 109 của Chính phủ. Tổ công tác liên ngành đã lập biên bản, phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hai cơ sở này.

Theo: Nguyễn Hưởng/NLĐO