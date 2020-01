Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết ngăn Trump phát động chiến tranh với Iran

Hạ viện Mỹ hôm qua (9/1) đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết ngăn chặn hành động quân sự trong tương lai của Tổng thống Trump nhằm chống lại Iran. Với 224 phiếu thuận, 194 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do Đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua biện pháp yêu cầu Tổng thống không dính líu tới hành động quân sự nhằm vào Iran nếu không được Quốc hội Mỹ cho phép.Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi đã cáo buộc Tổng thống Donald Trump đã hành động “liều lĩnh” khi quyết định tiến hành 1 tuần trước đó, làm dấy lên nỗi lo sợ chiến tranh xảy ra; đồng thời khẳng định bước đi này không đem lại an toàn cho người dân Mỹ. “Hôm nay để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi là giữ an toàn cho người dân Mỹ, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu về một nghị quyết để giới hạn các hành động quân sự của Tổng thống nhằm vào Iran. Trách nhiệm giám sát của Quốc hội cần được thúc đẩy và mọi hành động quân sự thù địch của chính quyền đối với Iran phải kết thúc nếu không được Quốc hội cho phép”, bà Pelosi nói.

Cùng ngày các nguồn tin quốc phòng Mỹ cho biết, họ đang cân nhắc tiến hành những điều chỉnh có thể đối với hoạt động phòng thủ ở Trung Đông sau khi Iran tiến hành loạt vụ tấn công tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq./.

Theo: Đình Nam(biên dịch)/VOV1