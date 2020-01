Hà Nội: Anh trai mang dao sang nhà em gái chém 3 người

Khoảng 13h30 ngày 6/1, tại xóm Đình, thôn 5, xã Chàng Sơn, một cụ ông 70 tuổi cầm dao sang nhà em gái và chém bị thương 3 người trong gia đình. Lãnh đạo Công an xã Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ chém người nghiêm trọng.Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 6/1, tại xóm Đình, thôn 5, xã Chàng Sơn, một người đàn ông hơn 70 tuổi cầm dao sang nhà em gái và chém bị thương 3 người trong gia đình.Ngay sau khi gây ra vụ việc, người đàn ông này đã ra cơ quan công an đầu thú.Cả 3 nạn nhân trong gia đình người em đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn trong gia đình.Chiều cùng ngày, Công an xã Chàng Sơn đã bàn giao nghi phạm cho Công an huyện Thạch Thất để tiếp tục điều tra làm rõ./.

Theo: TTXVN