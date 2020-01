H.Thanh Bình: Sạt lở ven sông Tiền, 5 hộ dân phải di dời nhanh

Trên địa bàn ấp 3, xã An Phong, huyện Thanh Bình vừa xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng ven bờ sông Tiền.

Người dân địa phương cho biết, khoảng 14 giờ, ngày 14/01/2020, một đoạn bờ sông khoảng 50 mét lở xuống sông, ăn sâu vào đất liền hơn 10m. Vụ sạt lở đã rút ngắn khoảng cách bờ sông với quốc lộ 30 chỉ còn chưa tới 30m.

5 hộ dân trong khực vực phải khẩn trương di dời, 14 hộ khác nằm trong vùng nguy hiểm cũng cần được di dời để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng. UBND xã An Phong đã huy động lực lượng đến hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản, nhà cửa đến nơi an toàn.

Tại hiện trường hiện có nhiều vết nứt xuất hiện, đó là dấu hiệu cho thấy sạt lở có khả năng vẫn tiếp tục xảy ra.

Kim Thủy/THĐT