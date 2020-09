Giao nộp nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ lấy từ phế liệu thu mua

Trong quá trình thu mua phế liệu, người dân phát hiện có nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ nên đã tự nguyện giao nộp cho công an. Người tự nguyện giao nộp là chị Lê Thị Thu Phương, chủ cơ sở kinh doanh mua bán phế liệu ở khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng.

Ngày 10/9, chị Phương đã đến Công an thị trấn Sa Rài, trình báo và giao nộp 8 viên đạn, 1 cây sắt thông nòng, 1 vỏ bao súng bằng da và 1 dây thắt lưng. Chị Phương cho biết, cơ sở của chị thu gom phế liệu từ các nguồn, tập hợp tại cở sở. Trong lúc phân loại thì phát hiện số vũ khí và công cụ hỗ trợ nêu trên. Ngay lập tức chị mang đến cơ quan công an để giao nộp. Hiện Công an thị trấn đã tiếp nhận và tiến hành xử lý theo đúng quy định.

CTV Hưng Long/THĐT