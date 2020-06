Giá xăng dầu tăng mạnh từ 15 giờ chiều nay

Giá xăng E5RON92 tăng 988 đồng/lít, xăng RON95 tăng 955 đồng/lít; giá các mặt hàng dầu tăng từ 766 – 853 đồng/lít/kg.

Liên Bộ Công Thương – Tài chính mới công bố điều chỉnh giá bán xăng dầu cho kỳ điều hành 15 ngày kế tiếp, thực hiện từ 15h00 chiều 12/6.

Theo đó, Liên Bộ quyết định tăng 988 đồng/lít đối với xăng E5RON92; tăng 955 đồng/lít đối với xăng RON95-III; Dầu diesel 0.05S tăng 766 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 853 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 830 đồng/kg.

Sau khi điều chỉnh tăng, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 13.390 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 14.080 đồng/lít; Giá dầu diesel 0.05S có giá bán mới là 11.515 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 9.610 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 10.322 đồng/kg.

Liên Bộ cũng thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít (bằng mức kỳ trước), xăng RON95 trích lập ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước 400 đồng/lít), dầu diesel ở mức 800 đồng/lít (kỳ trước 1.100 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước 600 đồng/lít) và dầu mazut trích lập ở mức 100 đồng/kg (kỳ trước 200 đồng/kg).

Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 800 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 200 đồng/kg.

Theo liên bộ, việc điều chỉnh tăng giá các mặt hàng xăng dầu lần này là do bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 12/6/2020 đã tăng khoảng 19-24% so với kỳ trước.

Cụ thể giá bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức 39,569 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 6,763 USD/thùng, tương đương tăng 20,62% so với kỳ trước); 42,420 USD/thùng xăng RON95 (tăng 6,808 USD/thùng, tương đương tăng 19,12% so với kỳ trước); 42,764 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 6,970 USD/thùng, tương đương tăng 19,47% so với kỳ trước); 39,040 USD/thùng dầu hỏa (tăng 6,840 USD/thùng, tương đương tăng 21,24% so với kỳ trước); 225,694 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 43,577 USD/tấn, tương đương tăng 23,93% so với kỳ trước).

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, giá xăng dầu đã được điều chỉnh tổng cộng 10 lần với 8 lần giảm liên tiếp và 3 lần tăng giá.

(Theo: Nguyễn Quỳnh/VOV.VN)

